Selon de nouvelles rumeurs, le nouvel iPad mini sera disponible plus tard cette année avec un design similaire au dernier iPad Air.

Comme le rapporte 9to5Mac, le prochain iPad mini (nom de code J310) sera alimenté par le dernier processeur A15 d’Apple et comportera une connectivité USB-C et un connecteur intelligent magnétique. La puce A15 qui fera ses débuts avec la gamme iPhone 13 utilisera le même processus de fabrication de 5 nanomètres que l’A14, mais Apple travaille également sur une variante A15X plus puissante qui pourrait être utilisée dans l’iPad Pro attendu début 2022. Grâce au port USB-C et au Smart Connector, même sur iPad mini il sera possible de connecter une large gamme de périphériques et accessoires.

Une autre grande nouveauté concernera le design, étant donné que ce modèle devrait enfin abandonner le bouton Home et proposer une apparence très similaire à celle de l’iPad Air, complétée par le Touch ID intégré au bouton d’allumage. Côté affichage, le nouvel iPad mini pourrait se présenter avec un écran entre 8,5 et 9 pouces.

De plus, Apple prévoit de lancer un nouvel iPad d’entrée de gamme, nommé J181, avec la puce A13. Le design sera similaire à celui de l’iPad Air de troisième génération lancé en 2019.

Les deux modèles sont attendus entre octobre et décembre 2021.