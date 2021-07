Instagram semble travailler sur un nouveau widget pour iOS pour permettre aux utilisateurs de basculer facilement entre les comptes s’ils ont deux profils ou plus enregistrés sur l’appareil.

La nouvelle fonctionnalité a été révélée pour la première fois par le développeur Alessandro Paluzzi, connu pour révéler des fonctionnalités cachées dans les applications appartenant à Facebook. Le nouveau widget n’est proposé qu’en taille moyenne et peut afficher jusqu’à quatre comptes Instagram différents. Bien que le développeur n’ait pas partagé d’autres détails, les utilisateurs pourront probablement accéder à n’importe quel compte en les appuyant dans le widget.

#Instagram is working on a widget for #iOS 👀

ℹ️ The widget will allow you to quickly switch between your accounts. pic.twitter.com/O9RoNhXN1Z

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 19, 2021