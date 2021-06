Instagram pour iOS teste la possibilité d’avoir des liens dans les stories partagées par tous les utilisateurs, quel que soit le nombre d’abonnés ou de profils vérifiés.

Comme le rapporte The Verge, il s’agit d’une nouveauté très importante, car jusqu’à présent, il n’était possible d’insérer des liens dans les stories que si le profil était vérifié ou comptait au moins 10 000 abonnés. Désormais, Instagram teste l’activation du partage de lien sur tous les profils, mais avec le classique Swipe Up, mais avec un autocollant de lien.

Ces autocollants fonctionneront de la même manière qu’un balayage vers le haut, mais le lien sera ouvert après un appui et non en balayant vers le haut. À l’heure actuelle, le test est limité à un nombre limité d’utilisateurs, car Instagram souhaite surveiller et comprendre quels types de liens seront partagés par les utilisateurs, avec une attention particulière aux fake news et au spam.

Instagram n’exclut pas de remplacer le balayage par des autocollants même pour les profils vérifiés ou avec plus de 10 000 abonnés. Qu’est-ce que vous en pensez ?