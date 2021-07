Le prochain iPhone SE est attendu au premier semestre 2022, selon un nouveau rapport publié par DigiTimes.

Le nouvel iPhone SE devrait embarquer un écran de 4,7 pouces et intégrer le processeur A14 Bionic, afin d’offrir aux utilisateurs des performances de haut niveau. Le prochain modèle d’entrée de gamme d’Apple peut également offrir aux utilisateurs une connectivité 5G, mais conservera le même design que la version actuelle avec un bouton Accueil et Touch ID.

Cela signifie que l’iPhone SE 3 devrait rester le seul smartphone Apple à proposer le bouton Home et des bords plus épais que les autres modèles. Sa sortie est attendue au cours des six premiers mois de 2022, probablement sans aucun événement officiel.