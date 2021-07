Le marché mondial des applications a de nouveau battu son record de dépenses au deuxième trimestre 2021, signe d’un moment en or pour l’ensemble du secteur.

Selon les dernières données partagées par App Annie, les dépenses mondiales en applications ont atteint 34 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021, en hausse de 7 milliards de dollars par rapport à l’année précédente et de 2 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent.

À l’échelle mondiale, TikTok arrive en tête de liste des applications par nombre de téléchargements, suivi d’Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger et Zoom. Toujours en termes de revenus, TikTok se classe premier, suivi de YouTube, Tinder, Disney+ et Tencent Video.

Alors que les restrictions s’assouplissent dans une grande partie du monde, App Annie note que les habitudes de consommation restent assez stables en ce qui concerne les applications. En d’autres termes, les utilisateurs passent le même temps sur les applications qu’au plus fort de la crise sanitaire mondiale. En effet, certains pays ont connu une croissance plus élevée au deuxième trimestre, notamment le Brésil, la Russie et la Turquie.

Le temps passé dans les applications a augmenté de 30 % entre le deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2021. La Russie a augmenté de 45 % et la Turquie de 40 %.