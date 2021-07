TikTok est devenu la première application non Facebook à dépasser les trois milliards de téléchargements dans le monde sur iOS et Android.

Comme l’a confirmé Sensor Tower, ce résultat a été atteint ces dernières semaines confirmant le grand succès de l’application, dont l’explosion a eu lieu en 2020. TikTok était également l’application « non-jeu » la plus téléchargée au cours des six premiers mois de 2021, atteignant un total de 383 millions d’installations et des dépenses d’utilisateurs de 919 millions de dollars. Les résultats auraient pu être encore plus importants si TikTok n’avait pas été banni des magasins en Inde en raison de prétendus problèmes de confidentialité.

Au total, l’application a été installée plus de trois milliards de fois, ce qui en fait la cinquième application non-jeu à atteindre cet objectif. Les quatre autres appartiennent tous à Facebook et sont WhatsApp, Messenger, Facebook et Instagram. À l’échelle mondiale, les dépenses de consommation sur TikTok ont ​​dépassé 2,5 milliards de dollars. Seulement 16 applications non liées aux jeux ont accumulé plus d’un milliard de dollars de revenus bruts depuis 2014, et Tinder, Netflix, YouTube et Tencent Video à eux seuls ont atteint plus de 2,5 milliards de dollars.