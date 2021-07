Apple envisage sérieusement d’acquérir A24, le studio de cinéma et de télévision qui a déjà produit plusieurs titres pour Apple TV+.

Selon Variety, A24 demande entre 2,5 et 3 milliards de dollars et a déjà parlé à des acheteurs potentiels au cours des 18 derniers mois. Parmi ceux-ci, il y aurait aussi Apple, qui était apparemment déjà intéressée par le rachat en 2018, avant de conclure un accord de distribution sur Apple TV+. Récemment, les négociations auraient redémarré, Apple prenant sérieusement à achever l’opération.

Dans son catalogue, A24 Film Studio propose des titres comme « Hereditary », « Moonlight », « Lady Bird » et « Midsommar », mais a également produit des contenus pour Apple TV+ comme « Mr. Corman » et « On the Rocks ».

Si Apple finit par acquérir A24, la société pourrait fusionner avec Apple Studios, la société de production impliquée dans certains de ses programmes « Apple TV+ originaux ».