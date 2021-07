Apple vient tout juste de déployer la Release candidate d’iOS 14.7 et iPadOS 14.7 laquelle s’adresse aux développeurs et bêta-testeurs.

Cette nouvelle version apporte quelques nouveautés intéressantes et corrige également bugs en plus d’ajouter le support de la nouvelle batterie MagSafe pour iPhone 12 :

Prise en charge de la batterie externe MagSafe pour l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max.

Apple Card Family ajoute la possibilité de combiner les limites de crédit et de partager un compte en copropriété avec un utilisateur d’Apple Card existant.

L’application Maison ajoute la possibilité de gérer les minuteries sur HomePod.

Des informations sur la qualité de l’air sont désormais disponibles dans Météo et Cartes pour le Canada, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Corée du Sud et l’Espagne.

La bibliothèque de podcasts vous permet de choisir de voir toutes les programmes ou seulement les programmes suivis.

L’option pour partager la liste de lecture est de retour sur Apple Music

La lecture audio sans perte Dolby Atmos et Apple Music ne s’arrête plus de manière inattendue

Le message de service de la batterie qui pouvait avoir disparu après le redémarrage sur certains modèles d’iPhone 11 est rétabli

Les écrans braille pouvaient afficher des informations non valides lors de la composition de messages Mail

Comme d’habitude, il suffit de vous rendre l’app Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger puis installer la RC d’iOS 14.7.

Apple a également sorti la RC de macOS 11.5, watchOS 7.6 et tvOS 14.7. Là encore, rendez-vous dans les réglages de vos différents appareils (Mac, Apple Watch, et Apple TV) pour télécharger et installer cette nouvelle mouture.