Apple vient de mettre à la vente sa batterie externe MagSafe sur sa boutique en ligne, une batterie supplémentaire qui se connecte via des aimants à l’arrière de l’iPhone 12.

La batterie MagSafe se fixe rapidement et facilement via des aimants et vous permet de recharger à la volée et sans fil l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. L’accessoire‌ est uniquement disponible en blanc et est recouvert d’un revêtement en silicone. La batterie de 1 460 mAh n’offre qu’une charge partielle de tout modèle compatible.

Pour utiliser la batterie MagSafe, vous avez besoin d’un iPhone 12 avec iOS 14.7 ou version ultérieure. Apple prévient également que l’iPhone peut légèrement chauffer lors de la charge à l’aide de cet accessoire. De plus, pour prolonger la durée de vie de la batterie, s’il fait trop chaud, le logiciel peut limiter la charge à 80%, l’iPhone reprenant automatiquement la charge lorsqu’il refroidit. Une fonction de gestion de la charge aide à maintenir la santé de la batterie lorsque le MagSafe Battery Pack‌ est connecté à l’alimentation pendant de longues périodes. De plus, lorsque la charge optimisée est activée, les utilisateurs verront une notification lorsque l’iPhone sera complètement chargé.

Pour une charge encore plus rapide, vous pouvez utiliser la batterie MagSafe avec un adaptateur secteur de 27 W ou mieux, comme ceux fournis avec les MacBook. En connectant un câble Lightning, vous pouvez utiliser le Battery Pack comme chargeur sans fil et avoir jusqu’à 15W de puissance.

Le pack batterie Apple MagSafe est disponible au prix de 109 €. Les premières livraisons sont prévues pour le 21 juillet.