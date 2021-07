Bowers & Wilikins présente les nouveaux écouteurs PI5 et PI7, deux produits différents mais tous deux avec la haute qualité à laquelle la société nous a habitués.

Les deux modèles sont équipés d’un système avancé de suppression du bruit et de microphones, un pour les écouteurs PI5 et deux pour le PI7, avec la fonction Clear Voice Call qui garantit une clarté de conversation maximale. De plus, les PI7 sont les seuls écouteurs du marché à être équipés d’un double haut-parleur, d’une armature équilibrée et d’un dynamique, avec autant d’amplificateurs, pour une haute qualité d’écoute. Les PI5, bien qu’avec un seul pilote dynamique à bord, garantissent une clarté de reproduction de haut niveau.

L’étanchéité IP67 est disponible sur les deux modèles et garantit également fiabilité et robustesse. L’autonomie de 4 heures dans le PI7 et de 16 heures grâce au boîtier, tandis que pour le PI5 la durée est respectivement de 4,5 et 9 heures pour les écouteurs et le boîtier. Enfin, le poids n’est que de 7 grammes pour les deux.

La forme particulière partagée par Bowers & Wilkins PI5 et PI7 offre un excellent confort, puisque les écouteurs ne sont pas maintenus uniquement à travers le conduit auditif, contrairement à de nombreux autres produits sur le marché. En fait, ces écouteurs reposent sur 3 points différents, comme sur un trépied. Le pavillon est le premier support, le tragus le second, et enfin la cavité du pavillon le troisième et le plus grand. Tout cela garantit qu’il n’y a pas de sensation de pression.

Les écouteurs Bowers & Wilkins PI5 sont distribués au prix de 249€, tandis que le modèle PI7 est au prix de 399 €.