Le leaker DylanDKT pense que le scanner LiDAR restera exclusif à la gamme iPhone 13 Pro et ne sera donc pas disponible sur les modèles standard.

Les premières rumeurs sur l’iPhone 13 suggéraient qu’Apple souhaitait déployer le scanner LiDAR sur toute la gamme, et pas seulement les modèles Pro comme elle l’a fait en 2020. Cependant, aujourd’hui, un leaker fiable comme DylanDKT dit que la situation ne changera pas puisque le scanner LiDAR ne sera pas présent sur iPhone 13 et iPhone 13 mini.

Apple aurait envisagé de proposer ce scanner sur la gamme iPhone 13, mais a finalement décidé de ne pas l’inclure, probablement en raison de problèmes de coût.

Le scanner LiDAR a été introduit pour la première fois avec l’iPad Pro 2020, avant d’arriver sur l’iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Ce composant utilise la technologie Time-of-Flight pour mesurer la distance entre le capteur et les objets afin que l’appareil photo puisse capturer la profondeur avec des mesures exactes. Apple utilise le LiDAR principalement pour améliorer l’expérience AR, mais aussi pour améliorer le mode Portrait dans l’obscurité et apporter d’autres améliorations à l’appareil photo.