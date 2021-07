Un nouvel article publié dans le magazine JAMA Network Open souligne que même les appareils portables comme l’Apple Watch et Fitbit peuvent anticiper les symptômes et fournir des données sur les effets à long terme du COVID-19.

Comme le rapporte le New York Times, les nouvelles données proviennent de l’étude Digital Engagement and Tracking for Early Control and Treatment (DETECT) menée par des scientifiques du Scripps Research Translational Institute en Californie. Cette étude a duré du 25 mars 2020 au 24 janvier 2021 et a impliqué plus de 37 000 personnes utilisant un tracker Fitbit, une Apple Watch et d’autres appareils portables.

Les chercheurs ont déterminé que la combinaison des données collectées par l’Watch (et d’autres appareils) avec les symptômes autodéclarés par le patient conduisait à une détection plus précise des cas de COVID-19 que la surveillance des symptômes seul sans aucune aide. Cela signifie que certains appareils portables peuvent aider à détecter les symptômes du COVID-19.

En outre, les chercheurs se sont concentrés sur les effets à long terme sur la santé des patients touchés par le virus, constatant qu’environ neuf jours après avoir signalé les premiers symptômes, leur fréquence cardiaque avait chuté. Après cette baisse, qui n’a pas été observée chez les patients atteints d’autres maladies, leurs battements cardiaques ont de nouveau augmenté et sont restés élevés pendant plusieurs mois. Il a fallu en moyenne 79 jours pour que leur fréquence cardiaque au repos revienne à la normale, contre seulement quatre jours pour les patients non positifs au COVID-19. Les niveaux de sommeil et les activités physiques sont également revenus aux niveaux de base après plus de temps pour les personnes touchées par le virus.

L’étude se poursuivra au cours des prochains mois pour fournir plus de détails sur les effets à long terme du COVID-19.