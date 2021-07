Dans une nouvelle note, JPMorgan indique qu’Apple vendra beaucoup plus d’iPhone 13 que prévu.

Selon les analystes, Apple va bientôt inverser la sous-performance des derniers mois par rapport à l’indice S&P 500 et reprendre du terrain au second semestre, également grâce à l’iPhone 13.

« La pression à la hausse sur les volumes de la série iPhone 12, la surperformance historique de juillet à septembre avant l’événement de lancement et d’autres catalyseurs liés à la surperformance des volumes de l’iPhone 13 par rapport aux attentes plus faibles des investisseurs impliquent une recherche intéressante pour les actions au second semestre de l’année et nous prévoyons donc une augmentation de la valeur des actions AAPL au second semestre 2021. »

JPMorgan s’attend à ce qu’Apple vende 226 millions d’iPhone au cours de son exercice 2022, tandis que les investisseurs s’attendent à des ventes comprises entre 150 et 210 millions d’unités. Sur la base de ces nouvelles analyses, l’action Apple devrait atteindre 170 dollars d’ici la fin de l’année.

Le moteur de cette croissance sera la gamme iPhone 13 qui, selon JPMorgan, dépassera les ventes de l’iPhone 11.