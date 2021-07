Apple fait la publicité de ses nouveaux Beats Studio Buds aux côtés du Samsung Galaxy S21, une initiative conçue pour prouver que ses nouveaux écouteurs s’adressent vraiment à tout le monde.

L’image en question est apparue sur la page Amazon du produit, qui n’est actuellement plus disponible. En outre, le matériel marketing mentionnait également « Compatible avec Apple et Android » et un paragraphe qui parlait d’un jumelage à une touche sur iOS et Android :

« Les Beats Studio Buds sont dotés d’un jumelage simple à une touche pour les appareils Apple et Android et se connectent facilement via Bluetooth. Avec l’application Beats pour Android, vous bénéficierez de fonctionnalités telles que les commandes intégrées, l’état de l’appareil (c’est-à-dire les niveaux de batterie) et les mises à jour du micrologiciel. Avec les appareils Apple, ces fonctionnalités sont intégrées à iOS sans qu’aucune application ne soit nécessaire, et vous pouvez même activer Siri en mode mains libres en disant simplement « Dis Siri ». »

Bref, le message est clair, les nouveaux Beats Studio Buds d’Apple s’adressent à tout le monde, pas seulement aux clients Apple. Il s’agit d’un mouvement marketing qui confirme certainement ce qu’a dit l’analyste Ming-Chi Kuo, qui prédit qu’Apple vendra 100 millions d’unités d’ici 2021, en partie grâce à l’augmentation de la popularité de ses écouteurs Beats moins chers et à l’accent mis sur le marché Android.

Nous vous rappelons que les nouveaux Beats Studio Buds sont disponibles au prix de 149,95 €.