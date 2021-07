Les géants chinois de la technologie pensaient qu’Apple n’oserait pas bloquer les applications populaires comme TikTok et QQ, mais apparemment, la transparence du suivi des applications restera également active en Chine.

Apple permet aux développeurs de suivre de manière anonyme les utilisateurs à l’aide d’un système connu sous le nom d’identifiant d’Apple pour les annonceurs (IDFA). Cela permet aux annonceurs de surveiller lorsqu’un utilisateur voit une publicité pour son produit dans une application et visite ensuite son site Web. Cependant, l’entreprise a récemment décidé d’aller plus loin et de permettre aux clients de choisir d’être suivis ou non.

Avec ce qu’on appelle la « Transparence du suivi des applications », les développeurs doivent obtenir l’autorisation de l’utilisateur pour accéder au système IDFA. Depuis son introduction, seuls 4% des Américains décident d’autoriser le suivi, et le taux d’adhésion global n’est que de 12%.

Les géants chinois de la technologie, quant à eux, espéraient éviter tout cela en optant plutôt pour le CAID, ou l’identifiant publicitaire chinois. Les règles d’Apple interdisent évidemment explicitement ce type de contournement. Cependant, les grands développeurs chinois pariaient qu’Apple avait peur d’interdire les applications populaires qui pourraient limiter les ventes d’iPhone en Chine.

Cependant, Apple a effectivement imposé une interdiction d’utilisation de CAID, empêchant l’utilisation de cette solution alternative au suivi des applications en Chine. Apple a ensuite bloqué les mises à jour de plusieurs applications chinoises qui utilisaient CAID. De cette façon, même les géants chinois devront nécessairement utiliser l’App Tracking Transparency.