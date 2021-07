Bloomberg rapporte qu’Apple intensifie ses efforts pour se décentraliser de la Silicon Valley et embaucher de nouveaux talents pour travailler également dans d’autres régions des États-Unis.

Mark Gurman de Bloomberg explique qu’Apple a perdu de nombreuses opportunités de recruter des personnes talentueuses en raison du coût de la vie élevé dans la région de la baie de San Francisco : « De nombreux ingénieurs se sont plaints de ne pas pouvoir équilibrer les frais de subsistance avec d’autres entreprises, comme les frais universitaires pour leurs enfants et des économies à long terme. »

De plus, Apple a du mal à diversifier sa main-d’œuvre en raison de sa trop grande concentration sur la Silicon Valley, où elle doit également rivaliser avec d’autres sociétés à la recherche de talents comme Amazon, Google et Netflix. Le coût des opérations est également élevé et Gurman ajoute que « Apple pourrait avoir les mêmes ingénieurs, en payant des salaires bien inférieurs dans des domaines moins chers ».

Pour ces raisons, selon Gurman, Apple essaie de se décentraliser en dehors de la Silicon Valley. Des dirigeants tels que Johny Srouji et Eddy Cue dirigent ce processus de changement, avec Deirdre O’Brien, directrice de la vente au détail et des ressources humaines d’Apple.

Johny Srouji, directeur général des processeurs personnalisés d’Apple, est l’un des plus ardents défenseurs d’un tel changement. Sans surprise, son équipe a ouvert des bureaux en Floride, au Massachusetts, au Texas, en Israël et dans diverses régions d’Asie il y a plusieurs années. Maintenant, il s’étend en Allemagne, en Oregon et à San Diego. Eddy Cue, responsable des services en ligne d’Apple, fait également pression pour la décentralisation et investit dans davantage de bureaux entre Los Angeles et Nashville. Le directeur de l’exploitation, Jeff Williams, a discuté en interne des avantages en termes de coûts d’une main-d’œuvre plus mondiale, et Deirdre O’Brien soutient ce changement.

Ce type de décentralisation bat son plein et Apple s’engage dans une expansion coûteuse des côtes de Los Angeles et de San Diego jusqu’au nord-ouest du Pacifique de l’Oregon et de Washington, les Rocheuses du Colorado, le Midwest de l’Iowa, la côte est du Massachusetts, Miami et New York.

Gurman ajoute cependant qu’Apple construit des bureaux en dehors de la Silicon Valley, mais continue d’exiger le travail en personne. Cela pourrait limiter le nombre de talents que l’entreprise de Cupertino choisira, étant donné que d’autres Big Tech optent pour le libre choix en ce qui concerne le télétravail.