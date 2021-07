Un nouveau SSID semble mettre nos iPhone à genoux. Après le bug que nous vous avons révélé ces derniers jours, un nouvel identifiant de réseau Wi-Fi met nos iPhone en danger.

C’est le chercheur en sécurité Carl Schou, déjà auteur du premier rapport du mois dernier, qui a révélé cette nouvelle menace. Comme il le rapporte, il suffit d’entrer dans la portée d’un réseau Wi-Fi appelé « %secretclub%power » pour assommer les capacités Wi-Fi de votre appareil. Selon Schuo, ce bug semble persister même après une réinitialisation des paramètres réseau de l’appareil.

You can permanently disable any iOS device’s WiFI by hosting a public WiFi named %secretclub%power

Resetting network settings is not guaranteed to restore functionality.#infosec #0day

— Carl Schou (@vm_call) July 4, 2021