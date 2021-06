Si vous connectez un iPhone à un réseau sans fil avec un nom particulier et spécifique, l’appareil ne pourra plus se connecter au Wi-Fi à l’avenir.

Avec un post publié sur Twitter, Carl Schou a démontré qu’après avoir connecté son iPhone à un réseau Wi-Fi avec un nom spécifique (« %p%s%s%s%s%n »), tout le Wi-Fi sur votre appareil est désormais désactivé.

En pratique, une fois qu’un iPhone ou un iPad rejoint un réseau avec le nom « %p%s%s%s%s%n », l’appareil ne pourra plus se connecter aux réseaux Wi-Fi ou utiliser le système de fonctionnalités réseau comme AirDrop. Le problème persiste même après le redémarrage de l’appareil.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3 — Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021

Bien que Schuo n’explique pas comment il a découvert ce bug, il y a probablement une explication : la syntaxe ‘% [caractère]’ est couramment utilisée dans les langages de programmation pour formater les variables dans une chaîne de sortie. En langage C, l’identifiant ‘% n’ signifie enregistrer le nombre de caractères écrits dans la chaîne dans une variable liée à la fonction format de chaîne. Le sous-système Wi-Fi transmet probablement le nom du réseau Wi-Fi (SSID) à une bibliothèque interne qui effectue le formatage des chaînes, ce qui provoque à son tour une écriture arbitraire de la mémoire et un débordement de la mémoire tampon. Cela entraîne une corruption de la mémoire et iOS arrêtera donc le processus, désactivant le Wi-Fi pour l’utilisateur.

Il s’agit d’un enchaînement d’événements très difficile à réaliser, à moins qu’à partir d’aujourd’hui des réseaux Wi-Fi au nom incriminé et totalement ouverts aux utilisateurs commencent à proliférer à travers le monde. Jusqu’à ce qu’Apple corrige ce bug dans une future mise à jour, veillez simplement à ne jamais accéder aux réseaux Wi-Fi portant le nom « %p%s%s%s%s%n ».

De plus, il existe déjà une solution qui n’implique pas une réinitialisation totale de l’appareil. Après avoir redémarré l’iPhone, accédez simplement à Réglages > Général > Réinitialiser et sélectionnez Réinitialiser les paramètres réseau. Vous perdrez tous les paramètres Wi-Fi et autres paramètres réseau précédemment enregistrés, mais le Wi-Fi fonctionnera à nouveau.