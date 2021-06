Apple aurait choisi plusieurs fournisseurs d’antennes mmWave en vue du lancement de l’iPhone 13, puisque cette technologie sera probablement intégrée sur tous les nouveaux modèles vendus dans divers pays, et pas seulement sur ceux disponibles aux États-Unis.

La technologie mmWave 5G a fait ses débuts sur l’iPhone 12, mais uniquement dans les modèles vendus aux États-Unis. Avant le lancement de l’iPhone 13, Apple prévoit d’étendre cette technologie à davantage de pays à travers le monde. Pour le moment, nous ne savons pas si la France sera également concernée, également parce que la technologie mmWave n’est pas encore répandue dans notre pays

Pour cette raison, Apple aurait choisi plus de fournisseurs, afin de s’assurer un nombre suffisant d’antennes mmWave 5G compatibles avec le prochain iPhone. Les analystes s’attendent à ce que les iPhone 13 mmWave représentent 60% de toute la production des prochains smartphones d’Apple.

La connexion 5G comprend deux types de réseaux, mmWave, qui est considéré comme le standard du futur capable d’offrir des débits plus élevés, et celui inférieur à 6 GHz qui est actuellement l’option la plus utilisée dans le monde. Les réseaux MmWave fonctionnent sur des bandes radio à haute fréquence pouvant aller de 24 Ghz à 40 Ghz.

En raison de leur fréquence plus élevée, le mmWave a une portée extrêmement limitée et nécessite une infrastructure plus avancée et plus chère que le 6 GHz. Les villes et villages du monde entier en sont encore aux premiers stades de l’adoption de la technologie mmWave. De plus, même dans les villes où la technologie mmWave est présente, les vitesses réelles de la véritable 5G peuvent varier considérablement en fonction de la proximité de la tour mmWave et de l’appareil que vous utilisez.