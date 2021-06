De nouvelles images des factices d’iPhone 13 ont été dévoilées en ligne, nous donnant une idée sur le design des prochains smartphones Apple.

Les photos partagées par le célèbre leaker DuanRui nous montrent la nouvelle disposition diagonale de la double caméra sur l’iPhone 13 standard, ainsi qu’une encoche plus petite à l’avant de tous les modèles.

Les modèles reflètent le précédent « factice » vu ces derniers jours, avec un agencement de caméra en diagonale sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini, ainsi qu’un design légèrement plus épais et un module photo plus grand sur l’iPhone 13 Pro.

Le leaker dit que les nouveaux modèles « Pro » comprendront un objectif Ultra Wide mis à jour avec une ouverture f/1.8 plus large, six éléments et une mise au point automatique. La stabilisation du capteur de déplacement devrait également être étendue à l’ensemble de la gamme, introduisant ainsi des améliorations des performances en basse lumière et réduisant le bougé de l’appareil photo. Il n’est pas exclu que les nouveaux modèles puissent enregistrer des vidéos en mode Portrait et intégrer des fonctionnalités conçues pour l’astrophotographie, avec un mode spécial capable de détecter la lune et les étoiles en pointant l’iPhone vers le ciel.