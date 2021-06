Une nouvelle photo de modèles « factices » d’iPhone 13 a été publiée par le leaker Sonny Dickson sur Twitter, laquelle montre certaines des innovations esthétiques possibles.

La photo montre que le module de l’appareil photo a été repositionné sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini, tandis que celui de l’iPhone 13 Pro est légèrement plus grand. Ces factices s’alignent sur les fuites vues précédemment et confirment que les prochains smartphones d’Apple seront très similaires aux modèles actuels, à l’exception probablement de l’encoche légèrement plus petite et du module de l’appareil photo.

Tous les modèles d’iPhone 13 devraient intégrer la stabilisation optique de l’image avec déplacement du capteur, tandis que les deux modèles Pro peuvent proposer des caméras Ultra Wide mises à jour et améliorées.

En plus des améliorations apportées à l’appareil photo, les prochains iPhone 13‌ Pro et 13 Pro Max devraient embarquer un écran 120 Hz et une fonctionnalité toujours allumée, ainsi que des batteries plus grosses.

Que pensez-vous de ces prétendues nouveautés ?