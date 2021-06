Malgré les critiques de certains salariés après les déclarations de Tim Cook, Apple a réitéré qu’elle n’a pas l’intention de revenir sur sa décision, considérant important le travail sur place et le contact direct entre les personnes essentiels.

Il y a quelques semaines, Tim Cook a partagé une note interne pour communiquer le nouveau plan de travail hybride entre le bureau et la maison, qui obligera les employés à travailler sur place au moins trois jours par semaine.

Dans une vidéo interne découverte par The Verge, Deirdre O’Brien, vice-présidente principale de la société Retail and People, a déclaré qu’Apple pensait que « la collaboration en personne est essentielle à notre culture et à notre avenir ». O’Brien a également déclaré que les produits et services qu’Apple a introduits dans le passé sont tous le résultat d’une collaboration en personne : « Si nous prenons un moment pour réfléchir à nos incroyables lancements l’année dernière, l’organisation des produits et services de le lancement lui-même a été construit sur la base d’années de travail que nous avons fait lorsque nous étions tous ensemble en personne. »

En raison de la pandémie de COVID-19, Apple a dû fermer ses bureaux en 2020, ce qui a impliqué plus d’un an de travail entièrement à distance. Maintenant que la situation s’est améliorée aux États-Unis, l’entreprise souhaite que ses employés retournent au bureau, mais il y a un groupe de personnes qui a pris position contre cette décision.

Certains employés ont envoyé une lettre au PDG d’Apple, Tim Cook, demandant à l’entreprise de leur permettre de choisir de travailler en personne ou à distance, mais l’entreprise souhaite rejeter cette demande. Comme l’a confirmé The Verge, Apple évaluera chaque cas individuellement, mais l’ordre de base est désormais de suivre un modèle hybride : « Toute décision concernant le travail à distance sera prise au cas par cas et uniquement après l’approbation de l’exécutif. »

Bien qu’un modèle de travail hybride fasse partie de l’approche nouvelle et plus douce d’Apple, il reste « traditionnel » par rapport à d’autres entreprises comme Google et Facebook, qui permettent à leurs employés de travailler à distance indéfiniment.