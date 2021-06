Apple a officiellement informé les employés de son intention de leur retour au bureau après plus d’un an de travail à distance en raison de la pandémie de COVID-19.

Dans une note envoyée aux employés aujourd’hui, Tim Cook a souligné qu’Apple s’attend à ce que le personnel retourne au bureau trois jours par semaine à partir de début septembre. Cette approche hybride sera adoptée au moins jusqu’au début de 2022. Dans la note, le PDG d’Apple a écrit que la plupart des employés seront invités à revenir au bureau les lundis, mardis et jeudis. Les salariés pourront travailler à distance, s’ils le souhaitent, les mercredis et vendredis. Selon Cook, certaines équipes devront retourner au travail en personne quatre ou cinq jours par semaine.

« Pour tout ce que nous avons pu créer alors que beaucoup d’entre nous travaillaient à domicile, la vérité est qu’il y a eu quelque chose d’essentiel qui a manqué l’année dernière : se voir en personne », a écrit Tim Cook. « La vidéoconférence a réduit la distance entre nous, bien sûr, mais il y a des choses qui ne peuvent tout simplement pas être reproduites ».

Cook a également annoncé que les employés pourront travailler à distance jusqu’à deux semaines par an, en plus de l’horaire hebdomadaire. Cela permettra aux salariés « d’être au plus près de leur famille et de leurs proches, de se dépayser, de gérer des déplacements imprévus ou pour toute autre raison ». Cette approche hybride est considérée comme un programme pilote qui sera réévalué en 2022.

« Pour l’instant, permettez-moi simplement de dire que j’ai hâte de revoir vos visages », a conclu Tim Cook. « Je sais que je ne suis pas le seul à sentir un manque de l’activité, de l’énergie, de la créativité et de la collaboration de nos réunions en personne et du sens de la communauté que nous avons tous construit ».

L’approche d’Apple est légèrement plus stricte que ce que celle adoptée par d’autres entreprises comme Google et Facebook, qui permettent aux employés de travailler à distance sans limites s’ils le souhaitent, au moins jusqu’en 2022.