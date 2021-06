Selon le site taïwanais Economic Daily News, les nouveaux MacBooks et AirPods seront lancés plus tard cette année.

Selon cette rumeur, les fournisseurs d’Apple s’apprêtent à augmenter leurs capacités de production en vue de la sortie de nouveaux MacBooks et AirPods au second semestre 2021. Les partenaires de la firme de Cupertino s’attendent à davantage de commandes dans les mois à venir, avant le dernier trimestre de l’année.

Plus précisément, Shin Zu Shing fournit des composants pour MacBook, des étuis de chargement AirPods et des bandes pour les AirPods Max, et devrait faire de même pour les prochains MacBook et AirPods. Le fournisseur s’efforcerait de répondre à la demande en embauchant plus de main-d’œuvre pour augmenter la capacité de production.

Bien que le rapport n’indique pas quels MacBook et « AirPods » devraient être commercialisés, il est très probable qu’il fasse référence aux nouveaux MacBook Pro redessinés avec processeur Apple Silicon et AirPods de troisième génération.

Les nouveaux modèles devraient également être équipés d’un processeur M1x ou M2 à huit cœurs hautes performances et de deux cœurs à haute efficacité, disponibles en 16 ou 32 variantes de cœurs graphiques. Les cœurs hautes performances se lancent pour des tâches plus complexes, tandis que les cœurs économes en énergie fonctionnent à des vitesses plus lentes pour des besoins plus basiques comme la navigation Web, en préservant la durée de vie de la batterie. Les nouvelles puces diffèrent de celles du M1 du MacBook Pro 13 pouces actuel, qui possède quatre cœurs hautes performances, quatre cœurs économes en énergie et huit cœurs graphiques.