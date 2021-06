Avec les dernières versions bêta d’iOS 15 et d’iPadOS 15, Apple a fait un grand pas en avant pour permettre aux développeurs de tirer le meilleur parti de la RAM et des performances de leurs applications sur iPhone et iPad.

Actuellement, les applications sont limitées et ne peuvent pas tirer le meilleur parti de la quantité de RAM disponible sur l’iPhone et l’iPad, quel que soit l’appareil. Par exemple, alors que l’iPad Pro M1 haut de gamme dispose de 16 Go de RAM, les applications sur iPadOS 14 sont limitées à 5 Go seulement.

Dans la deuxième version bêta d’iOS et d’iPadOS 15, Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet aux développeurs de demander plus de RAM pour chaque application individuelle. Apple dit que cette fonctionnalité informera le système qu’une application « peut être plus performante en dépassant la limite de mémoire par défaut de l’application ». La documentation du développeur ne précise pas la quantité de RAM supplémentaire dont les applications individuelles pourront profiter, mais Apple laisse entendre que la limite sera élevée, mais pas suffisante pour atteindre les 16 Go maximum d’un iPad Pro M1.