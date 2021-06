TMSC donnera la priorité à Apple pour la fourniture des puces qui seront montées sur l’iPhone 13, afin d’éviter les risques de retards causés par la pénurie de ces composants.

Comme le rapporte DigiTimes, TSMC a assuré qu’il sera en mesure de produire toutes les puces nécessaires pour permettre à Apple de lancer et de vendre la gamme iPhone 13 à partir de fin septembre ou début octobre. Deux autres fournisseurs d’Apple, tels que Genesys Logic et Parade Technologies, accélèrent également leur production pour répondre aux commandes d’Apple au troisième trimestre, qui seraient 30 à 40 % plus élevées que le trimestre précédent.

Cela signifie que la feuille de route sera respectée et qu’Apple disposera de suffisamment d’iPhone 13 pour le lancement prévu à l’automne, sans aucun retard comme cela s’est produit en 2020. Toutefois, le manque de puces dans le monde continue de poser des problèmes dans la production d’iPad et de Mac.