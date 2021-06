La fonction « Déverrouiller avec l’Apple Watch » sera étendue dans iOS 15, avec la méthode d’authentification alternative qui peut être utilisée pour activer les requêtes via Siri.

Cette fonction est apparue pour la première fois dans iOS 14.5 en tant qu’amélioration de l’identification du visage pour permettre aux utilisateurs de déverrouiller leur iPhone même lorsqu’ils portent le masque : avec une Watch couplée, protégée par mot de passe et déverrouillée, les utilisateurs peuvent s’authentifier et accéder à leur appareil lorsque le Face ID détecte la présence d’un masque sur le visage.

Cette technologie de vérification s’améliore avec iOS 15 et désormais « Déverrouiller avec l’Apple Watch » fonctionnera également avec les requêtes Siri telles que l’ajustement des paramètres du téléphone ou la lecture de messages. Actuellement, pour faire des demandes via Siri sur Apple Watch, les utilisateurs doivent confirmer la propriété d’un appareil via Face ID, Touch ID ou code d’accès avant d’effectuer ces opérations.

Les choses changent avec iOS 15 :

« Utilisez la connexion sécurisée à vos demandes Apple Watch pour Siri ou pour déverrouiller votre iPhone lorsqu’un obstacle, tel qu’un masque facial, empêche Face ID de reconnaître votre visage. Votre montre doit être protégée par un mot de passe, déverrouillée et à votre poignet. »

On ne sait pas si watchOS 8 est également nécessaire pour profiter de la nouvelle fonctionnalité ou s’il sera également activé sur watchOS 7.