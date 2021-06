Parmi les innovations les plus importantes d’iOS 15 figurent les modifications apportées à la gestion des notifications sur l’iPhone.

Les notifications sur iOS 15 ont été repensées pour vous aider à rester concentré sur les choses qui comptent le plus à tout moment. Au niveau graphique, il y a l’ajout de photos de contact pour les personnes qui envoient des messages et une icône plus grande qui représente l’application relative à la notification reçue.

Pour aider à réduire les distractions, un nouveau résumé des notifications regroupe les moins urgentes en les retardant et en les affichant à un moment plus adéquat, par exemple le matin ou le soir. Grâce à l’intelligence gérée par l’appareil, les notifications sont affichées en fonction de la priorité, avec la plus pertinente en haut, et en fonction des interactions de l’utilisateur avec les applications. Les messages urgents sont livrés instantanément, de sorte que les communications importantes ne se retrouvent pas dans le résumé, et les applications et les fils de messages peuvent être réduits au silence pendant l’heure suivante ou toute la journée.

La fonction Concentration est très intéressante, car elle permet aux utilisateurs de personnaliser les notifications selon différentes situations. Elle filtre les notifications et les applications en fonction du contenu sur lequel l’utilisateur souhaite se concentrer. Pour ce faire, vous pouvez choisir de personnaliser la fonction Concentration ou opter pour les paramètres suggérés par l’appareil, qui grâce à l’intelligence sur l’appareil suggère quelles personnes et quelles applications peuvent continuer à envoyer des notifications.

Les suggestions de concentration sont basées sur les habitudes de l’utilisateur, par exemple les heures de travail ou les moments de détente avant d’aller dormir. Si l’utilisateur possède plusieurs appareils Apple, définissez simplement la fonction sur un seul pour appliquer les mêmes règles aux autres. Vous pouvez créer des pages d’écran d’accueil avec des applications et des widgets spécifiques lorsque vous devez vous concentrer, pour afficher uniquement les applications pertinentes et réduire la tentation.

Lorsque le mode Concentration d’un utilisateur bloque les notifications entrantes, son statut est automatiquement affiché dans Messages à l’expéditeur, l’informant que l’utilisateur n’est actuellement pas joignable.

Ce sont là des nouveautés plutôt pratiques, qui pourront aider pas mal d’utilisateurs à rester concentrés, plutôt que d’être tout le temps tenter de regarder ce qu’il se passe sur les réseaux sociaux ou ailleurs.