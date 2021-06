Twitter a officialisé « Twitter Blue », un nouveau service d’abonnement qui offre des fonctionnalités supplémentaires aux utilisateurs.

Twitter décrit le nouvel abonnement comme un moyen d’accéder à des fonctionnalités et des avantages exclusifs qui améliorent l’expérience sur la plate-forme. Actuellement, les abonnés Twitter Blue auront :

Dossiers de signets – un moyen de gérer et d’organiser vos Tweets enregistrés.

Annuler le Tweet : la possibilité de prévisualiser et de réviser un Tweet avant sa publication. Les utilisateurs peuvent définir une minuterie personnalisable jusqu’à 30 secondes pour cliquer sur « Annuler ».

Mode lecteur : une expérience de lecture « plus agréable » pour les longs fils, qui sont transformés en texte facile à lire pour une visualisation plus fluide.

Personnalisation : la possibilité de sélectionner une icône d’application personnalisée pour l’écran d’accueil, ainsi qu’une gamme de thèmes intégrés à l’application.

Support client dédié : accès au support client Twitter pour les abonnés.

Twitter a expliqué qu’il écoutera les commentaires des utilisateurs et créera encore plus de fonctionnalités et des avantages pour les abonnés. Le prix est de 3,49 $ CAD par mois. Le service sera lancé dans d’autres pays dans les semaines à venir.