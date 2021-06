L’American Heart Association affirme que les appareils Apple dotés de la technologie MagSafe peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques lorsqu’ils sont placés directement sur la peau ou à proximité.

Le Journal de l’American Heart Association a convenu avec un précédent rapport du Heart Rhythm Journal qu’un contact étroit avec un iPhone 12 a créé des problèmes avec certains dispositifs cardiaques implantables. L’effet n’est actif que lorsque l’iPhone est allumé ou très proche du système.

Tests MagSafe avec l’iPhone 12 Pro Max

Pour ses tests, l’American Heart Association a principalement utilisé un iPhone 12 Pro Max :

« Notre étude montre que le mode d’inversion de l’aimant peut être activé lorsque l’iPhone 12 Pro Max est placé directement sur la peau sur un dispositif cardiaque implantable et a donc le potentiel d’inhiber les thérapies vitales. »

Le test consistait à placer l’iPhone 12 Pro Max très près d’une série de 11 stimulateurs cardiaques et défibrillateurs différents. Certains étaient des dispositifs déjà implantés chez une série de patients, que le rapport qualifie de tests « in vivo ». D’autres étaient des dispositifs « ex vivo » ou nouvellement ouverts non encore implantés. Le degré d’interférence a varié au cours du test, mais tous les appareils ont été affectés par l’interférence. Le rapport indique que » l’iPhone 12 Pro Max a pu activer le mode inverse magnétique à une distance allant jusqu’à 1,5 cm « .

Cependant, le rapport recommande la nécessité d’une étude plus large de la question. N’oubliez pas non plus que tous les patients cardiaques qui utilisent un smartphone doivent « consulter un spécialiste » pour obtenir des conseils à ce sujet.

En janvier 2021, Apple a mis à jour son document d’assistance MagSafe pour conseiller aux utilisateurs de garder l’iPhone 12 à environ 6 pouces de tout implant médical.