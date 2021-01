Depuis le lancement de l’iPhone 12, Apple a reconnu que ces modèles pouvaient provoquer des interférences électromagnétiques avec des appareils médicaux tels que les pacemakers et les défibrillateurs, mais la société a maintenant partagé plus de détails, en particulier concernant la technologie MagSafe.

Apple a en effet mis à jour le document d’assistance associé, en précisant quelques informations :

« Les dispositifs médicaux tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs peuvent intégrer des capteurs qui sont sensibles aux aimants et aux ondes radios en contact rapprochés. Pour éviter tout risque d’interaction avec ces produits, gardez votre iPhone et vos accessoires MagSafe à une distance sûre de votre appareil (à plus de 6 pouces / 15 cm d’intervalle ou à plus de 12 pouces / 30 cm d’intervalle dans le cas d’une charge sans fil). Toutefois, consultez votre médecin et le fabricant de votre appareil pour obtenir des mesures directrices spécifiques. »

Le document d’assistance faisait déjà référence aux « Accessoires MagSafe » dans le titre. Désormais, Apple confirme que le chargeur MagSafe et le MagSafe Duo peuvent interférer avec les appareils médicaux :

« Tous les accessoires MagSafe (chacun vendu séparément) contiennent également des aimants, et le chargeur MagSafe et le chargeur MagSafe Duo contiennent des ondes radio. Ces aimants et champs électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils médicaux. »

Apple ajoute que bien que tous les modèles d’iPhone 12 contiennent plus d’aimants que les modèles d’iPhone précédents, « on ne s’attend pas à ce qu’ils posent un plus grand risque d’interférences magnétiques sur les appareils médicaux que les modèles précédents ».

Les déclarations d’Apple interviennent quelques jours après l’étude publiée par le Heart Rhythm Journal qui parlait d’interférences sur un stimulateur cardiaque causées par un iPhone 12. Cependant, de l’étude il ne semble pas qu’il y ait de preuves concrètes que l’iPhone 12 et le MagSafe représentent un plus grand risque d’interférences que les iPhone précédents.