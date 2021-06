Certains modèles de la gamme iPhone 13 pourraient inclure des versions jusqu’à 1 To de mémoire interne.

L’analyste de Wedbush, Daniel Ives, a partagé quelques nouvelles possibles au sujet de l’iPhone 13. La première concerne le stockage, qui au moins sur les deux modèles Pro pourrait atteindre jusqu’à 1 To de capacité. Ce serait le premier iPhone à offrir autant d’espace de stockage, car l’option maximale est actuellement de 512 Go. Selon Ives, cette option serait très utile pour ceux qui prennent des photos ProRaw, qui, rappelons-le, peuvent être 10 à 12 fois plus volumineuses que les fichiers HEIF ou JPEG.

De plus, l’analyste ajoute que tous les modèles d’iPhone 13 intégreront le capteur LiDAR, utile pour les applications AR et pour prendre de meilleures photos dans des conditions de faible luminosité. Actuellement, ce capteur a été peu exploité, mais Apple envisage de proposer de plus en plus de fonctions liées à la réalité augmentée.