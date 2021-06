Ikea a confirmé par inadvertance la prise en charge du protocole AirPlay 2 pour une prochaine version du haut-parleur Sonos Symfonisk.

Dans une liste sur son site Web américain, IKEA décrit Symfonisk comme « un haut-parleur et un cadre Wi-Fi qui font que le son se fond dans la maison ».

Comme les autres produits Symfonisk, le haut-parleur à cadre a été créé en collaboration avec Sonos et offre une intégration avec AirPlay 2. La technologie permet aux utilisateurs d’Apple de diffuser de l’audio dans plusieurs pièces et de contrôler l’appareil via HomeKit et l’application Home. Les utilisateurs IKEA peuvent acheter deux cadres pour former une paire stéréo.

Le site Web IKEA présente actuellement des options de couleur noir et blanc, toutes deux au prix de 199,99 $. Le nouveau Symfonisk n’est pas encore disponible à la vente.