Le chef de la sécurité mondiale d’Apple, Thomas Moyer, a été innocenté des accusations de corruption pour avoir prétendument fourni 200 iPad au bureau du shérif du comté de Santa Clara.

Thomas Moyer et le courtier d’assurance Harpreet Chadha ont été accusés d’avoir offert des pots-de-vin au sous-shérif de Santa Clara Rick Sung et au capitaine James Jensen pour obtenir des permis pour des armes à feu déguisées (appelées CCW, des armes qui semblent être des objets normaux et inoffensifs couramment utilisés). Les candidats qui demandent un permis CCW en Californie doivent démontrer une « bonne cause » et avoir d’excellentes caractéristiques morales, les shérifs locaux ayant un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer qui obtient de tels permis.

Dans le cas de quatre permis d’armes à feu refusés à certains employés d’Apple, le sous-shérif Sung et le capitaine Jensen ont réussi à persuader Moyer de promettre qu’Apple ferait don de 200 iPad, d’une valeur d’environ 75 000 $, au bureau du shérif. Sung et Moyer ont annulé l’accord à la dernière minute, après avoir appris que le procureur de district avait exécuté un mandat de perquisition pour saisir des documents de la CCW dans le bureau du shérif.

Le juge a rejeté les accusations, déclarant que les dons offerts par Moyer étaient le résultat d’un malentendu. Comme indiqué dans la décision, lorsque Moyer a offert les iPad, il était convaincu que les permis CCW avaient déjà été délivrés. Dans la pratique, le responsable de la sécurité mondiale d’Apple ne savait pas ou ne comprenait pas que les iPad étaient une condition préalable à la délivrance de permis.

Moyer a remercié le tribunal pour « avoir accordé une telle attention à cette affaire et pour m’avoir permis de continuer ma vie ».