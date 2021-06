Le fournisseur d’Apple, Global Lighting Technologies, devrait commencer à expédier dans quelques semaines des composants pour les écrans mini-LED destinés aux MacBook Pro de nouvelle génération.

Comme le rapporte DigiTimes, Global Lighting Technologies (GLT) est chargé de fournir des plaques de guidage de lumière et commencera à expédier des composants pour les prochains MacBook Pro mini-LED au troisième trimestre 2021. Apple pourrait lancer MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces 2021 plus tard cette année, à la fois avec des écrans mini-LED et une nouvelle version de la puce M1.

Les ordinateurs portables devraient présenter un nouveau design avec une bordure plus fine en haut et en bas, ainsi que plusieurs ports, y compris un HDMI, un emplacement pour carte SD et un câble d’alimentation magnétique. Les rumeurs suggèrent également que la Touch Bar sera abandonnée au profit des touches Fn physiques.