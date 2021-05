Amazon a annoncé l’acquisition prochaine de MGM Studios pour 8,45 milliards de dollars, ce qui apportera des tonnes de nouveaux contenus à Amazon Prime Video.

Celle nouvelle rendue officielle aujourd’hui est l’une des plus grandes acquisitions de l’histoire de l’industrie du divertissement vidéo, car Amazon a déboursé 8,45 milliards de dollars pour mettre la main sur MGM Studios. Il y a environ un an, on parlait également d’un éventuel intérêt d’Apple pour augmenter le catalogue sur Apple TV+, mais à la fin, la firme de Cupertino se serait retirée des jeux.

Amazon a déclaré qu’il espérait tirer parti de l’histoire de MGM dans le secteur du cinéma pour soutenir Amazon Studios, sa division du cinéma et de la télévision. Cela signifie qu’il y aura des tonnes de nouveaux contenus appartenant à MGM à venir sur Amazon Prime Video (comme la saga James Bond, partagée avec Danjaq LLC), ainsi que des films et de futures séries télévisées.

MGM possède d’autres franchises cinématographiques et télévisuelles, notamment RoboCop et The Magnificent Seven. Il possède également le réseau câblé premium Epix et a produit des séries dont « The Handmaid’s Tale » et « Live PD ».