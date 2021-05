En 2015, Apple a envisagé d’acheter Time Warner avec Eddy Cue, alors directeur d’iTunes, qui souhaitait conclure la transaction.

Comme le rapporte CNBC, les deux sociétés se sont entretenues pendant plusieurs semaines, mais aucun accord n’a finalement été trouvé. Plus précisément, Eddy Cue a rencontré Jeff Bewkes, PDG de Time Warner, et l’ancien vice-président exécutif Olaf Olafsson en 2015 pour commencer à discuter de diverses opportunités de partenariat qui conduiraient Apple à proposer un contenu exclusif à Time Warner, en regroupant peut-être Turner et HBO pour un abonnement mensuel global. Les pourparlers se sont poursuivis pendant quelques semaines et ont impliqué le PDG d’Apple, Tim Cook, mais ont finalement empiré sur les désaccords concernant les commissions et le marketing. Offrir des réseaux Turner en dehors d’un faisceau de câbles pourrait mettre en colère les distributeurs de télévision payante, et Apple était préoccupée par d’éventuelles critiques de la part des partenaires médias existants.

On craignait également qu’Apple ou Time Warner se retirent du partenariat exclusif, ce qui serait désastreux pour leurs relations futures. Pour cette raison, Cook, Cue et Bewkes ont également discuté non seulement d’un partenariat, mais aussi d’une acquisition par Apple de Time Warner.

Cue avait exprimé son intérêt pour une acquisition complète de Time Warner, mais Cook n’était pas prêt à accepter l’accord, qui aurait nécessité une dépense d’environ 100 milliards de dollars. Ni Cook ni Bewkes ne s’attendaient à conclure un accord d’acquisition, et Time Warner a finalement été vendu à AT&T.

Aujourd’hui, AT&T a combiné WarnerMedia avec Discovery (en attente d’approbation réglementaire) et l’accord a été structuré pour permettre la vente de la société WarnerMedia-Discovery. CNBC suggère qu’Apple est l’une des rares entreprises à pouvoir se permettre d’acheter WarnerMedia-Discovery.

Reste à savoir si cette acquisition pourrait être finalisée dans le futur…