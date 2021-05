TSMC a lancé la production de la puce A15 que nous verrons sur la gamme iPhone 13, comme le rapporte DigiTimes.

La puce A14 Bionic, qui a d’abord été intégré dans l’iPad Air puis sur l’iPhone 12, a été le premier processeur Apple à utiliser le processus 5 nm. La puce A15 Bionic continuera à être basée sur ce procédé, mais utilisera une version améliorée capable d’offrir de meilleures performances et une plus grande efficacité énergétique.

L’iPhone 13‌ devrait être annoncé en septembre, sans retards particuliers comme cela s’est produit en 2020 avec l’iPhone 12 en raison de la pandémie de COVID-19. Outre des performances plus rapides, des graphismes et une efficacité énergétique améliorée grâce à la puce A15 Bionic, la gamme iPhone 13 comprendrait de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités. Les modèles haut de gamme, l’iPhone 13‌ Pro et ‌l’iPhone 13‌ Pro Max, devraient inclure un écran LTPO qui offrira un taux de rafraîchissement de 120 Hz.