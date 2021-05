Le co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak, a été poursuivi pour violation présumée du droit d’auteur liée à son école de technologie « Woz U ».

En 2017, Steve Wozniak a lancé « Woz U », une université en ligne conçue pour rendre l’enseignement dans toutes les matières technologiques plus accessible. Le projet a été critiqué pour la qualité de certains contenus et maintenant Wozniak fait également face à un procès.

Ralph Reilly, un professeur d’économie du Connecticut, poursuit Wozniak pour une université technologique très similaire qui devait être créée par les deux en 2011. La plainte indique que Wozniak aurait volé l’idée du professeur et est maintenant sollicité pour une indemnisation en dollars.

Reilly dit que Wozniak a accepté l’idée de créer ce projet, s’appuyant sur son nom et sa réputation pour établir une marque forte et reconnaissable. Selon la plainte, les deux se sont serrés la main devant les caméras pour confirmer l’accord et ont commencé à parler du projet par e-mail. Plus précisément, le professeur a demandé à Wozniak d’approuver le lancement du « Woz Institute of Technology », et le co-fondateur d’Apple a accepté de tout confirmer par e-mail. Wozniak aurait également signé un contrat pour la création de cette école, mais dans une première déposition, le co-fondateur d’Apple a déclaré ne pas se souvenir de l’existence de ce document.

Le fait est que lorsque Reilly a mis en ligne le portail de l’Institut de technologie de Woz en 2013, le directeur de Wozniak, Ken Hardesty, a demandé de démanteler le site et de cesser de contacter Wozniak. Quand quelques années plus tard Wozniak a lancé son école « Woz U », le rapport indique que le directeur a dit à Reilly cette phrase : « Vous avez eu la bonne idée, je doute que Steve aurait créé cette école sans votre idée initiale ! »

À ce stade, Reilly a demandé une partie de la propriété intellectuelle du projet, mais n’a reçu aucune réponse de Wozniak et de son personnel. Et voici la raison de la plainte pour vol de propriété intellectuelle et violation du droit d’auteur. L’équipe co-fondatrice d’Apple affirme qu’aucun accord n’a jamais été conclu et que la poignée de main n’était qu’une des nombreuses photos que Wozniak fait avec les fans. En outre, la défense affirme que Wozniak ne gère pas ses affaires, qui sont toutes négociées par son équipe à la place.

Le procès débutera le 7 juin en Arizona et Wozniak devra témoigner devant le tribunal.