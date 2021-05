Après avoir dévoilé des plans d’abonnement pour les podcasts, Apple a lancé un nouveau programme d’affiliation qui aidera les créateurs à développer leur base d’abonnés.

Avec le soi-disant « programme Apple Services Performance Partner », qui existe déjà depuis des années pour promouvoir d’autres services tels que Apple TV et Apple Books, les créateurs de podcasts pourront faire connaître leur contenu à un public plus large.

Le nouveau programme sera ouvert à tous, bien qu’Apple le recommande aux éditeurs et aux créateurs qui ont déjà une audience et une gamme de canaux marketing où ils peuvent partager les nouveaux liens d’affiliation. Lorsque les utilisateurs s’abonnent en cliquant sur l’un des liens et s’abonnent à un podcast premium, le partenaire affilié recevra une commission unique à 50% du prix de l’abonnement au podcast, une fois que l’abonné aura accumulé le premier mois de service payant.

Ainsi, par exemple, si un podcast payant facture aux abonnés 5 € par mois, la commission pour le promoteur affilié est de 2,5 €. Cette commission s’applique à chaque nouvel abonné qui s’est inscrit via le canal d’affiliation et il n’y a pas de limites.

Nous vous rappelons que le nouveau service ne prévoit pas de frais d’abonnement unique couvrant tous les programmes qui en font partie, car les utilisateurs pourront payer pour chaque émission à laquelle ils choisiront de s’abonner.