iPhone 13 : Quelles grandes nouveautés attendons-nous ?

Avec la maison Apple, on s’attend toujours à ce qui se fait de mieux en matière d’appareil de téléphonie mobile de dernière génération. Qu’il s’agisse de gadgets informatiques, d’applications ou encore de logiciels, la marque Apple veille à toujours être bien positionnée sur le marché pour offrir le nec plus ultra des appareils à ses clients. On connait déjà les très populaires iPhones de la marque, le dernier en date étant l’iPhone 12 disponible en plusieurs couleurs chez les opérateurs et revendeurs. Ce qui est intéressant avec Apple, c’est que la compagnie fait chaque fois preuve de génie pour offrir des productions de plus en plus innovantes à sa clientèle. Ainsi, la société a déjà lancé la machine, pour produire très bientôt un nouvel iPhone. L’appareil promet d’être d’un tout autre niveau, et il faut dire que les utilisateurs de Apple n’en attendent pas moins de ce dernier.

Les parieurs impatients de la sortie du nouvel iPhone

Les casinos en ligne sont aux premières loges pour assister à la sortie du nouvel iPhone. Pourquoi ? Eh bien, aussi longtemps qu’on se rappelle, les iPhones ont contribué à offrir aux amateurs de jeux de hasard des sessions plus accessibles en leur permettant de se divertir n’importe où et à n’importe quel moment. Avec le tout dernier qui compte sortir par exemple, vous pourrez vous connecter sur un site de jeu comme Royal Spinz Casino qui accueille avec 800 € tous ses nouveaux clients. Ce qui est intéressant, c’est que vous n’aurez pas besoin de passer des heures assis devant un écran pour vous divertir. Avec les iPhones, vous pourrez jouer même lorsque vous êtes en déplacement. Depuis 2010 en effet, les casinos en ligne ont fait le choix d’incorporer la technologie HTML5 à leur site afin de rendre leurs offres accessibles aussi bien sur PC que sur mobile. Les jeux sont également conçus de sorte à s’adapter facilement aux écrans des iPhones. Il va donc sans dire qu’avec le tout dernier qu’Apple s’apprête à mettre sur le marché, vous aurez certainement droit à une meilleure qualité visuelle pour toutes vos options de divertissement. Les bonus et promotions, de même que tous les services des casinos en ligne comme Royal Spinz Casino, resteront entièrement disponibles sur le tout dernier iPhone.

Fiche technique du prochain iPhone à sortir

Avant de penser aux nombreux jeux et à tous les regards que vous pourrez attirer avec l’iPhone 13 qui sortira très bientôt des usines de Apple, il est important de connaitre les fonctionnalités de l’appareil. Déjà, en ce qui concerne sa date de sortie, rien de très officiel n’a été annoncé par Apple. Selon le dernier Keynote de la marque et les prédictions de Ming-Chi Kuo, analyste expert, il est fort probable que l’annonce de la sortie du nouvel iPhone se fasse la première semaine du mois de septembre 2021 et que la sortie officielle du smartphone ait elle-même lieu juste une semaine ou une semaine et demie après. En attendant, voici une fiche technique des prouesses qu’on attend du prochain téléphone de Apple.

Design

Le design sur les smartphones de dernière génération, c’est très important, que ce soit pour le plaisir de la forme ou encore pour tirer le meilleur des nombreux jeux vidéo en ligne que vous pourrez essayer. Selon les prédictions, on devrait d’abord s’attendre à 4 différents modèles pour l’iPhone 13 à savoir l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max exactement comme cela a été le cas pour l’iPhone 12. Le tout premier devrait avoir une taille de 5,4 pouces contre 6,1 pouces pour l’iPhone 13 et le 13 Pro. La taille de l’iPhone 13 Pro Max serait de 6,7 pouces, ce qui le rend bien plus imposant que les autres modèles. Niveau design, on n’attend pas vraiment que le dernier smartphone de Apple soit particulièrement différent de l’iPhone 12 qui lui-même se démarque déjà des versions précédentes.

Ce qui pourrait en revanche démarquer le futur bébé de la marque Apple, ce serait un écran sans bordure et probablement sans encoche (ou avec une encoche plus réduite) et sans port Lightning. Il faut dire que les utilisateurs d’iPhone ont beaucoup espéré que l’iPhone 12 présente ces caractéristiques, mais cela n’a pas vraiment été le cas. Il se pourrait qu’avec l’iPhone 13, leur attente puisse être réellement comblée.

Pour ce qui concerne l’absence du port Lightning, en lieu et place d’un port USB C que beaucoup attendent voir, Apple compte offrir sur le prochain iPhone un Smart MagSafe. Il s’agit d’un connecteur d’alimentation électrique développé par Apple qui a déjà été implémenté sur l’iPhone 12. Il faut noter toutefois que la recharge MagSafe ne dépasse pas actuellement les 15 watts. De nombreux experts qui ont imaginé en avance le design futuriste de l’iPhone 13 affirment cependant que la version de MagSafe qui sera disponible sur ce smartphone sera bien plus puissante que celle qui existe déjà, pour permettre de remplacer efficacement le câble de chargement physique. La grande question qui se pose au niveau de ces modifications du design de l’iPhone 13, c’est comment la marque compte remplacer la fonctionnalité de partage des données qu’assurait le port Lightning ? Eh bien très certainement avec sa 5 G, son Wi-Fi, son Bluetooth 5.0 et sa puce U1 !

Caméra

Avant même qu’on ne pense à l’iPhone 13, l’iPhone 12 avait déjà accompli de véritables prouesses sur divers aspects y compris sur celui des appareils photo. En effet, sur les modèles Pro et Pro Max de l’iPhone 12, Apple avait intégré Lidar, une technologie avant-gardiste de la réalité augmentée de même que le mode ProRAW qui à eux deux rendaient les photos encore plus spectaculaires. Sur le tout dernier bijou de la marque qui sort bientôt, eh bien on peut s’attendre à bien plus. En effet, il est d’abord confirmé que le module grand-angle 7P avec une ouverture à f/1,6 des iPhone 12 reste également l’option des caméras de l’iPhone 13. Le modèle 13 Pro Max se démarque en revanche avec un angle ouvert à f/1,5. Aussi, contrairement à sa version précédente qui ne prend en compte Lidar que sur les modèles Pro et Pro Max, l’iPhone 13 verra tous ses modèles équipés de cette technologie qui laisse la voie ouverte à encore plus de fonctionnalités.

Toujours parlant des caméras de ce nouvel iPhone, on attend beaucoup du zoom qui sur la version précédente était à 2,5 en optique. Pour l’iPhone 13, les experts ont laissé entendre qu’on pourrait avoir droit à un téléobjectif périscopique et à un mode de nuit amélioré. De quoi vous permettre de prendre de meilleures vues même en basse lumière. Pour les amoureux de selfies, la caméra frontale de l’iPhone 13 pourrait être équipée de capteurs plus grands avec un meilleur objectif pour le zoom. Il faut dire que ça change très légèrement des caméras selfie large et ultra grand-angle que l’iPhone 12 présente sur ses modèles 12 et 12 mini.

Autre chose qu’il faut noter en ce qui concerne les appareils photo de l’iPhone 13, c’est que grâce à l’option ProRaw, l’astrophotographie pourrait bien être améliorée sur le smartphone Apple. Si vous êtes amateur de photographie, vous aurez désormais la possibilité d’étendre la capture d’image en mode nuit à plus de 30 secondes. Et ce qui est intéressant, c’est que cette fonctionnalité restera en temps normal entièrement fonctionnelle sur tous les modèles 13 mini, 13, 13 Pro et 13 Pro Max.

Batterie

La maison Apple mise énormément sur la puissance de ses produits, pour offrir le meilleur à ses clients. Parlant de puissance, on en attend beaucoup des batteries du tout nouvel iPhone qui sort cette année. Déjà, il faut souligner que la société s’est arrangée pour rendre ses batteries plus spacieuses en réduisant la place réservée à la puce du téléphone et la place de l’encoche. Ce qui rendra encore la batterie de l’iPhone 13 assez puissante pour vous permettre d’utiliser longtemps votre smartphone, c’est la puce modem Snapdragon X60 de Qualcomm qu’elle intègre. Cette dernière lui permet de tenir plus longtemps, mais également de fournir davantage de puissance à l’alimentation. À l’issue de tests réalisés (vidéo en boucle et mode avion), l’iPhone 12 tiendrait 17 heures et 14 minutes tandis que l’iPhone 12 Pro ne résiste que 15 heures et 54 minutes et tous les deux avec des batteries d’une capacité d’environ 2 815 mAh. Pour l’iPhone 13, on s’attend à une capacité plus grande qui une fois adaptée aux processeurs de série A et d’iOS devrait fournir une alimentation continue sur presque 20 heures.

En dehors de son design, de ses caméras qui incorporent des technologies innovantes, de sa batterie ou encore des nombreuses améliorations de son système de charge, l’iPhone 13 réserve bien plus de surprises aux utilisateurs de la marque Apple. On s’attend entre autres à de nombreuses applications innovantes qui vont de pair avec iOS 14.6. Il serait également possible d’avoir une version iOS 15 de Apple sur ce dernier smartphone en vue pour 2021, ce qui le rendra encore plus compétitif sur le marché.