Le témoignage attendu de Phil Schiller dans le procès d’Epic contre Apple a fourni plusieurs informations intéressantes sur l’App Store, la WWDC et les relations avec les développeurs.

Les coûts de l’App Store

Au cours de son témoignage, Phil Schiller a révélé que l’organisation d’une Conférence mondiale des développeurs coûte à Apple environ 50 millions de dollars par an. Ce chiffre fait référence aux WWDC habituelles organisées en personne et non à la dernière version numérique qui sera renouvelée cette année.

Cette déclaration est importante pour le procès, car Epic a toujours déclaré que la rentabilité élevée de l’App Store était l’une des raisons pour lesquelles Apple continue d’exiger 30% des transactions numériques. Apple s’est toujours défendue en disant que l’App Store fournit la sécurité, la confidentialité, une équipe d’examen, des serveurs, la distribution et d’autres opérations qui ont un coût. Hier, Schiller a laissé entendre que les coûts de garantie de l’App Store comprennent également la recherche et le développement, ainsi que des événements tels que la WWDC, qui sont essentiels pour permettre aux développeurs de profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités d’iOS et d’autres systèmes d’exploitation. Schiller a déclaré qu’Apple avait dépensé 100 milliards de dollars en recherche et développement au cours des quinze dernières années, dont 18 milliards de dollars rien qu’en 2020.

De plus, au cours de son témoignage, Schiller a révélé qu’Apple construisait une installation dédiée aux développeurs sur le campus de l’Apple Park. Ici, les développeurs pourront travailler directement avec les ingénieurs Apple sur leurs applications et bénéficier d’un support et d’une aide. Cependant, aucun autre détail n’a été fourni sur ce nouveau centre de développement.

L’exécutif a également déclaré que son App Store a généré des achats physiques d’une valeur de 400 milliards de dollars en un an seulement en 2019 et que, contrairement aux achats et aux abonnements numériques, Apple ne prend pas un centime de cet argent. Schiller a expliqué qu’Apple ne prélève aucun pourcentage sur ces achats car elle ne pouvait pas et ne pourrait pas garantir que les articles physiques arriveraient réellement.

Schiller a ensuite expliqué qu’Apple compte actuellement 5000 personnes travaillant sur les remboursements de l’App Store, avec un mécanisme qui permet aux développeurs de savoir quand un remboursement a été émis afin qu’ils puissent cesser de fournir un produit ou un service.

Programme de partenariat vidéo

Schiller a également offert des détails intéressants sur le programme de partenariat vidéo de l’App Store, qui offre un taux de commission inférieur pour les services de streaming. Ce programme permet aux applications qualifiées telles que Prime Video d’offrir aux clients la possibilité d’acheter ou de louer des films et des émissions de télévision en utilisant le mode de paiement lié à leur abonnement vidéo existant. Ce même programme couvre des fonctionnalités telles que l’intégration avec l’application TV, AirPlay 2, la recherche universelle et l’intégration de l’authentification unique.

L’exécutif d’Apple a expliqué dans son témoignage que ce programme, qui est ouvert à tous, est né du fait que les partenaires ont demandé à garder leur clientèle des services existants. Apple a accepté et lancé cette nouveauté.

Les commissions

Schiller a révélé que 90% des développeurs sont éligibles au programme App Store Small Business, ce qui réduit les taxes de l’App Store à 15%. Fait intéressant, Schiller a déclaré que le blanchiment d’argent et la fraude étaient des obstacles au lancement du programme App Store Small Business. En outre, il a déclaré que le procès contre Epic l’avait aidé à obtenir l’approbation de ses collègues d’Apple pour lancer le programme plus tôt. « Ce n’est pas la raison pour laquelle nous l’avons fait, mais cela a vraiment aidé », a déclaré Schiller.

Schiller a ajouté que 84% de toutes les applications de l’App Store sont entièrement gratuites, et à 75% concernant les jeux. Parmi ces jeux, environ 17% sont freemium (nécessite des achats intégrés pour débloquer du contenu) et seulement 2% sont basés sur un modèle d’abonnement.

De plus, Schiller a également confirmé l’existence d’une équipe au sein d’Apple baptisée FEAR (fraude, ingénierie, algorithmes et risque). Selon Schiller, l’équipe mène des opérations anti-fraude, anti-piratage, anti-spam et de gestion des risques des nouvelles fonctionnalités. Cette équipe est diversifiée par rapport au service standard qui s’occupe de l’examen des applications.

Streaming de jeu et xCloud de Microsoft

En ce qui concerne les services de streaming de jeux tels que xCloud de Microsoft, qui ne peuvent arriver sur l’App Store que si des jeux individuels sont répertoriés sur l’App Store, Schiller a expliqué que la raison de ce choix est assez simple.

« Apple a besoin de services de streaming de jeux pour soumettre des applications individuelles à son App Store pour examen, même si elles font partie d’un catalogue de streaming de centaines de titres. La raison en est que lorsque les gens recherchent un jeu dans l’App Store, Apple souhaite fournir aux utilisateurs une classification par âge et des contrôles parentaux, une page de produit et des politiques de confidentialité de la même manière que pour les autres applications, quelle que soit la manière dont elles sont distribuées. »

Ce choix a été fortement critiqué par Microsoft, qui a finalement décidé d’amener xCloud sur iPhone via une application Web. Lorsque la juge Yvonne Gonzalez Rogers a demandé à Schiller pourquoi les jeux étaient traités différemment des applications de contenu vidéo comme Netflix, Schiller a répondu la chose suivante :

« En plus des raisons déjà décrites, Netflix dispose d’un compte et d’une politique de confidentialité. Les gens ne se connectent pas à des films individuels pour les regarder de la même manière qu’ils pourraient se connecter au dernier jeu d’aventure Assassin’s Creed d’Ubisoft pour suivre leurs progrès et se connecter avec des amis. Ce sont des jeux interactifs. C’est quelque chose qui vous oblige à faire plus que simplement lire une vidéo. »

L’App Store n’est pas un magasin de films. C’est un magasin d’applications et de jeux. Ainsi, lorsque vous introduisez des jeux d’une manière différente, cela ne fonctionne plus comme prévu dans notre boutique de jeux.

Bien que beaucoup ne soient pas d’accord, il est intéressant d’entendre enfin un dirigeant d’Apple pourquoi l’entreprise prend des positions particulières sur l’App Store.