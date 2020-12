Apple a officiellement ouvert les abonnements au nouveau programme App Store Small Business qui propose une taxe de 15% à tous les développeurs gagnant moins d’un million de dollars par an sur la plate-forme.

Sur son site Web, Apple a expliqué les bases pour pouvoir participer au programme et payer des commissions de 15% (et pas plus de 30%) :

Les développeurs existants qui ont gagné jusqu’à 1 million de dollars en 2020 pour toutes leurs applications, ainsi que les développeurs nouveaux sur l’App Store, peuvent bénéficier du programme et réduire leur commission.

Si un développeur dépasse le seuil de 1 million de dollars, le taux de commission standard de 30% s’appliquera pour le reste de l’année.

Si les revenus d’un développeur tombent sous la barre du million de dollars au cours d’une année civile future, ils peuvent se qualifier à nouveau pour des frais de 15% l’année suivante.

Les développeurs doivent identifier tous les comptes de développeur associés pour déterminer l’éligibilité aux bénéfices.

La demande doit être envoyée avant le 18 décembre 2020 pour faire partie du programme qui débutera le 1er janvier 2021.

Les développeurs intéressés peuvent s’inscrire à partir de ce lien.