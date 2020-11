Après la polémique sur la taxe de l’App Store qui était trop élevée, Apple a décidé de la réduire à 15% pour la plupart des développeurs avec le nouveau « App Store Small Business Program ».

Apple a annoncé ce nouveau programme pour développeurs qui vise à aider les petites entreprises et les développeurs indépendants sur l’App Store. Le nouveau programme App Store Small Business offre une réduction de la commission sur les applications payantes et les achats intégrés.

Pour participer au programme et avoir droit à une commission réduite de 15%, les promoteurs devront avoir généré jusqu’à 1 million de dollars de revenus l’année précédente. Si les recettes sont plus élevées, la commission reste de 30%.

Le programme App Store Small Business sera lancé le 1er janvier et intervient après les nombreuses controverses suscitées par les développeurs du monde entier pour des commissions trop élevées. Parmi eux il y avait aussi de gros acteurs comme Spotify, qui ne pourront cependant pas bénéficier de la « remise » puisqu’ils collectent bien plus d’un million de dollars en un an.

« Pendant la pandémie, les entreprises ont dû s’adapter à un monde virtuel où les applications ont pris une nouvelle importance, et de nombreuses petites entreprises ont lancé ou augmenté considérablement leur présence numérique pour continuer à atteindre les clients et les communautés. Grâce à la commission réduite, les petits développeurs et les futurs entrepreneurs auront plus de ressources dans lesquelles investir pour développer leur entreprise dans l’écosystème App Store. »

Voici ce que Tim Cook a déclaré :

« Les petites entreprises sont l’épine dorsale de l’économie mondiale et le cœur battant de l’innovation et des opportunités dans les communautés du monde entier. Avec le lancement de ce programme, nous souhaitons aider les petites entreprises à écrire le prochain chapitre de l’histoire de créativité et de succès de l’App Store, et à créer les applications de qualité que nos clients adorent. L’App Store est un moteur de croissance économique sans précédent qui a créé des millions de nouvelles opportunités d’emploi et une voie vers l’entrepreneuriat accessible à toute personne ayant une bonne idée. Notre nouveau programme poursuit ce succès en aidant les développeurs à financer leurs petites entreprises, à prendre des risques pour de nouvelles idées, à développer leurs équipes et à continuer à créer des applications qui enrichissent la vie des gens. »

Bien que tous les détails soient annoncés début décembre, les critères de participation au programme sont les suivants :

Les développeurs existants qui ont gagné jusqu’à 1 million de dollars pour toutes leurs applications en 2020, et les développeurs non encore inscrits sur l’App Store, pourront participer et bénéficier de la commission réduite.

Si un développeur dépasse le seuil de 1 million de dollars, le taux de commission standard de 30% s’appliquera pour le reste de l’année.

Si les revenus d’un développeur tombent en dessous de 1 million de dollars l’année suivante, ils peuvent être admissibles à une commission de 15% l’année suivante.

Pour les applications qui vendent des produits et services numériques et génèrent des revenus de plus d’un million de dollars, définis comme les revenus post-commission des développeurs, le taux de commission standard de l’App Store de 30% continue de s’appliquer.

Apple affirme également qu’aujourd’hui, l’App Store atteint les utilisateurs sur plus de 1,5 milliard d’appareils Apple dans 175 pays et dans plus de 40 langues, avec plus de 180 méthodes de paiement locales et 45 devises acceptées :

« Rien qu’en 2019, l’écosystème App Store a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 519 milliards de dollars, dont plus de 85% ont été générés uniquement par des développeurs externes et des entreprises de toutes tailles. Le nouveau programme App Store Small Business s’appuie sur ce succès pour accroître encore les innovations en matière de commerce et d’applications numériques, soutiendra de nouvelles opportunités d’emploi et aidera les petites entreprises et les développeurs indépendants à continuer de fournir des logiciels exceptionnels aux utilisateurs d’Apple. »

La nouvelle plaira à de nombreux développeurs, car une réduction de la commission se traduit par des revenus supplémentaires provenant de la vente d’applications et de services intégrés.