Hier, Apple a dévoilé la nouvelle mise à niveau d’Apple Music, qui permet d’obtenir un plan sans perte pour une musique de très haute qualité sans compression. Cependant, les AirPods Max et AirPods Pro ne pourront pas profiter de cette mise à niveau.

Un nouveau rapport de T3 met en évidence les propos de la société, qui ont largement confirmé l’impossibilité pour les propriétaires d’AirPods Max et d’AirPods Pro de profiter du nouveau service de haute qualité. Les deux produits Apple n’utilisent le codec AAC que lorsqu’ils sont connectés à l’iPhone, tandis que le nouveau codec utilisé par Apple Music Lossless sera ALAC (Apple Lossless Audio Codec).

Apple a précisé que le service nécessitera toujours l’adoption d’un DAC USB spécifique pour atteindre la meilleure qualité possible. Cependant, au moins pour le moment, l’AAC reste le seul codec compatible avec les AirPods Max et les AirPods Pro. Le niveau Lossless d’Apple Music commence à la qualité CD, qui est de 16 bits à 44,1 kHz, monte jusqu’à 24 bits à 48 kHz et est jouable en mode natif sur les appareils Apple. Pour les audiophiles, Apple Music propose également une haute résolution sans perte jusqu’à 24 bits à 192 kHz.

Évidemment, les deux appareils en question recevront à la place le support Spatial Audio et Dolby Atmos.