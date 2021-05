Après les rumeurs, place à une annonce officielle. Apple vient en effet de confirmer le lancement du Spatial Audio avec Dolby Atmos pour Apple Music.

Grâce au son spatial et du Lossless, les abonnées d’Apple Music vont pouvoir profiter demeure musiques préférées en haute fidélité sans aucun perte de qualité. Apple confirme que cette nouveauté sera officiellement disponible à compter du mois de juin.

« Apple Music réalise sa plus grande avancée jamais réalisée en matière de qualité sonore », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music et Beats. « Écouter une chanson en Dolby Atmos est comme de la magie. La musique vient de tout autour de vous et sonne incroyable. Nous proposons maintenant cette expérience vraiment innovante et immersive à nos auditeurs avec la musique de leurs artistes préférés comme J Balvin, Gustavo Dudamel, Ariana Grande, Maroon 5, Kacey Musgraves, The Weeknd et bien d’autres. Les abonnés pourront également écouter leur musique avec la meilleure qualité audio avec Lossless Audio. Apple Music tel que nous le connaissons est sur le point de changer pour toujours. »

Pour arriver à une telle qualité sonore, Apple utilise le format ALAC, en 16 bit et 44.1 kHz et jusqu’à 24 bit 48 kHz. Il sera même possible d’aller jusqu’à 24 bit 192 kHz à l’aide d’un DAC compatible.

Quant à l’audio spatial, il sera nécessaire d’avoir un dispositif équipé de la puce H1 ou W1 pour profiter de cette technologie. Notez que pour le lancement, seuls quelques milliers de chansons seront concernées. Le catalogue sera ensuite mis à jour au fil du temps.