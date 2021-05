Bien que Tim Cook n’ait pas commenté le procès contre Epic à ce jour, il a répété des heures et des heures avant son témoignage attendu d’ici la fin de la semaine.

Dans les prochains jours, Phil Schiller, Craig Federighi et Tim Cook devront témoigner dans le procès en cours entre Epic Games et Apple.

Selon le Wall Street Journal, le témoignage de Tim Cook sera le plus détaillé et le plus important, capable de changer le sort du procès et, probablement, de l’avenir d’Apple et de l’App Store. Pour cette raison, Tim Cook aurait pratiqué plusieurs heures par jour ces dernières semaines, histoire d’être prêt au vu des questions des avocats d’Epic Games.

Pour ces preuves préliminaires, l’équipe juridique d’Apple a choisi d’anciens procureurs et d’autres experts du secteur qui peuvent simuler la barre des témoins et poser à Tim Cook les questions les plus inconfortables. Au total, le PDG d’Apple devrait rester dans la salle d’audience en tant que témoin pendant environ 100 minutes.

On s’attend à ce que Tim Cook défende l’App Store en parlant de succès économique et de la toute nouvelle industrie qu’il a créée, avec des centaines de milliers de nouveaux emplois. Il parlera ensuite de la commission de 30%, de la fermeture de magasins tiers et des allégations de monopole.

Reste à voir si son témoignage, et celui des autres dirigeants, permettront à Apple de sortir gagnant de ce procès.