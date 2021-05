La rivalité entre Apple et Microsoft s’est quelque peu atténuée ces dernières années, mais elle pourrait bientôt recommencer à se réchauffer car les deux sociétés visent l’avenir de la réalité augmentée et une concurrence renouvelée dans l’industrie des PC.

Selon une analyse de Mark Gurman de Bloomberg, Apple et Microsoft ont de fortes ambitions pour l’avenir de la réalité augmentée.

Jusqu’à présent, Apple s’est engagée dans le domaine de la RA en proposant aux développeurs des outils et des frameworks, tels que ARKit, qui permettent de telles expériences via iPhone et iPad. La société n’a pas encore proposé de dispositif matériel axé exclusivement sur la réalité augmentée, mais son lancement est prévu d’ici la fin de 2022. En revanche, Microsoft a beaucoup investi dans sa gamme de produits Hololens, poursuivant une stratégie basée davantage sur le matériel que sur les technologies sous-jacentes, comme Apple l’a fait jusqu’à présent. Bientôt, les deux chemins pourraient cependant se croiser, avec Apple faisant ses débuts dans le hardwarae AR, et Microsoft travaillant de plus en plus sur le côté logiciel.

Les deux sociétés sont également confrontées à une concurrence féroce dans les domaines de l’intelligence artificielle, du cloud computing et, bien sûr, du contrôle de l’industrie des PC.

Microsoft a aussi apporté son soutien indirect à Epic Games, qui mène une bataille juridique majeure contre Apple et son App Store. De plus, l’année dernière, les deux entreprises se sont affrontées sur l’affaire xCloud et l’incapacité de proposer un service de jeu en streaming sur l’App Store sans certaines limitations.

En clair, les prochaines années pourraient raviver l’ancienne rivalité entre Apple et Microsoft, selon Gurman.