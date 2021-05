Apple se prépare à un autre « changement de paradigme » englobant la 3D et d’autres technologies, selon l’évangéliste des technologies VR et AR, Robert Scoble.

Citant l’arrivée du premier casque AR Apple dans les deux prochaines années, Robert Scoble a parlé du type d’expérience utilisateur qu’Apple attend au cours des prochaines années.

À partir de la WWDC 2021, Apple commencera à faire des annonces tout au long de l’année sur les avancées technologiques qu’elle intégrera dans ses produits, écrit Scoble. Les publicités mèneront à « de nombreux nouveaux produits, services et expériences qui dureront des décennies ».

Selon Scoble, il s’agira d’un quatrième changement de paradigme pour Apple, après l’introduction de l’ordinateur personnel, de l’interface utilisateur graphique et de l’iPhone. Alors que de nombreux changements affecteront les écouteurs et les casques, Scoble pense qu’Apple apportera beaucoup de nouvelles choses dans des zones jusqu’ici inexplorées.

Par exemple, selon Scoble, Apple travaille sur une carte 3D en temps réel du monde entier, qui constituera la base du nouveau chapitre de l’entreprise et sera utilisée pour améliorer ses produits et l’expérience utilisateur. Précisément pour assurer une compatibilité maximale avec les nouvelles technologies 3D, Apple travaillera dur pour améliorer ses technologies Neural Engine et AI.

Scoble pense que la cartographie automatique d’Apple sera utilisée pour cartographier le monde avec des voxels, divisant la Terre en petits cubes. Chaque cube aura vraisemblablement un identifiant unique, un microphone et un haut-parleur virtualisés, un écran virtualisé, une base de données virtualisée et un ordinateur virtualisé. Les scans seraient également effectués dans les bâtiments via des iPhone et des iPad, en utilisant des technologies telles que la vision par ordinateur et le capteur LiDAR. En construisant la carte 3D et en créant du matériel capable de visualiser et d’exploiter les données, Apple sera en mesure de proposer d’autres applications importantes.

Dans le cadre de ces changements, Scoble dit qu’Apple travaillera à améliorer Siri et à faire réagir l’assistant virtuel en fonction de ce que l’utilisateur regarde à travers un casque ou un autre appareil. Siri sera également plus flexible et connecté à plusieurs sources de données. Par exemple, ils peuvent accéder à une API Foursquare pour répondre à une question sur l’enregistrement dans un hôtel.

Le logiciel AR/VR sera plutôt un « tueur de télévision », suggère Scoble, lorsque le casque sera disponible en 2022. L’expert dit avoir eu « un aperçu » du logiciel qu’Apple développe pour son casque et pense qu’il le présentera « un ensemble incroyable de fonctionnalités qui dépassera n’importe quel téléviseur physique que vous avez jamais vu. Le casque couvrira vos yeux et vos oreilles, montrant une représentation du salon et une représentation de l’audio ambiant ».

Les écrans seront apparemment constitués de deux écrans Sony 8K, ce qui permettra à Apple de virtualiser les téléviseurs afin qu’ils apparaissent plus grands que tout autre modèle jamais vu dans un magasin. Profitant de l’ultra haut débit, ces écrans peuvent également être verrouillés en place dans l’environnement.

Scoble soutient que tout cela est l’équivalent d’Apple de mettre un téléviseur « dans chaque centimètre carré du monde » pour offrir de nouvelles expériences aux utilisateurs. Par exemple, une show à la mi-temps du Super Bowl peut montrer l’artiste 3D devant l’utilisateur, plutôt que sur un écran plat. Un service sportif volumétrique est également apparemment en préparation, qui offrira l’expérience d’être assis au stade à travers une surface volumétrique aux côtés d’écrans 2D.

En ce qui concerne l’audio, Scoble estime que l’expérience offrira un système audio avec un très grand nombre de canaux. Dans le cas d’un casque VR, un utilisateur peut être capable de se tenir au centre et d’écouter des instruments dans différentes positions. Pour CarPlay, une expérience audio 3D permettra de nouvelles expériences même sur les modèles actuels.

L’expérience à la Holodeck sera apparemment annoncée avant la fin de 2021, peut-être dès la prochaine WWDC en juin.

Scoble suggère également l’arrivée d’une console de jeu portable de marque Apple, capable de fonctionner avec des casques et un système de suppression du bruit supérieur.

« Mettez tout cela ensemble et vous pouvez voir qu’Apple est sur le point de lancer une nouvelle stratégie et un changement de paradigme. Une stratégie qui changera toutes nos vies de manière très profonde et nous apportera de nouvelles choses passionnantes », conclut Scoble.