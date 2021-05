Au cours des dernières heures, le procès entre Epic et Apple a été plein d’informations intéressantes, comme des celles sur le nombre de transactions frauduleuses bloquées par Apple sur l’App Store en 2020.

Protection contre la fraude

Apple a déclaré avoir bloqué plus de 1,5 milliard de dollars de transactions frauduleuses sur l’App Store rien qu’en 2020, grâce à une combinaison de technologie et de contrôle humain. En outre, les systèmes anti-fraude d’Apple ont gardé près d’un million d’applications risquées ou vulnérables hors du magasin.

Apple a également mis en évidence certaines des façons dont il lutte contre la fraude sur le marché des applications en ligne, comme le processus de révision des titres individuels, les outils pour lutter contre les évaluations et les critiques fausses et la surveillance des abus de compte de développeur. Par exemple, Apple affirme avoir aidé 180000 développeurs à lancer de nouvelles applications en 2020.

Au cours de la même période, la société a bloqué près d’un million de nouvelles applications avec des problèmes et un million de mises à jour dangereuses. Parmi eux, Apple affirme que plus de 48 000 personnes ont été bloquées en raison de fonctionnalités cachées ou non documentées. Environ 150000 ont été rejetés comme étant trompeuses, spamming ou imitant d’autres applications.

La société affirme également avoir pris des mesures contre les applications qui ont changé de fonctionnalité après l’acceptation initiale. Certaines des applications qu’il a supprimées ou refusées comprenaient des promesses de prêt, des hubs pornographiques et des jeux de hasard. Apple affirme ensuite avoir supprimé 215.000 applications pour violation de la confidentialité, y compris la demande de plus d’informations que nécessaire pour utiliser l’application ou un traitement inapproprié des données collectées. En ce qui concerne les notes et les avis frauduleux, Apple affirme avoir supprimé plus de 250 millions de notes et d’avis pour non-respect des consignes de modération de contenu.

En ce qui concerne l’abus de compte ou la fraude, Apple affirme avoir fermé 470 000 comptes de développeur et refusé 205 000 enregistrements supplémentaires pour des problèmes de fraude en 2020. La société a bloqué 110.000 applications illégitimes sur des vitrines piratées et rejeté 3,2 millions d’instances d’applications distribuées à l’aide de téléchargements alternatifs.

Banane Fortnite nue

À l’issue du procès, il s’avère qu’Epic Games et Apple ont réussi à discuter de la question de savoir si une banane animée dans le jeu Fortnite doit porter des vêtements ou non. C’est l’un des points que les avocats d’Apple ont voulu soulever lors de leur témoignage alors que le procès avançait vers sa deuxième semaine, nous avons vu le témoignage de Matthew Weissinger, vice-président du marketing chez Epic.

Fondamentalement, un personnage du jeu est une banane avec des bras et des jambes, mais Apple avait une question importante à poser : ne devrait-elle pas porter des vêtements ? Entre autres, pour ne pas « offenser » le tribunal, Apple a montré des photos de cette banane, mais vêtue d’un smoking.

Avec ce action théâtrale, Apple voulait probablement souligner que, pour une raison quelconque, Fortnite contient une banane nue qui peut déstabiliser les enfants. Bref, Fortnite n’est pas un jeu « contrôlé », tout comme l’App Store.

Les contraintes de l’écosystème Apple

Le témoin Epic, David Evans, a déclaré que l’écosystème Apple d’iOS 14 avait de fortes contraintes, des coûts de commutation élevés et aucune limitation de ses politiques.

Evans, un économiste de l’Université de Chicago, a présenté au tribunal son point de vue sur plusieurs aspects clés de l’affaire, notamment la définition du marché, la façon dont les smartphones ne sont pas des substituts aux consoles et plus encore. Le témoin a déclaré qu’iOS était le marché pertinent dans cette affaire, un fait qui, s’il l’était, pourrait établir qu’Apple a le monopole de la distribution et de la politique des applications.

Evans a déclaré que l’App Store est un « marché à deux faces » de consommateurs souhaitant utiliser des applications et de développeurs souhaitant les distribuer. Evans a également déclaré qu’Apple avait créé un verrouillage fort de son écosystème iOS et que les coûts étaient élevés pour ceux qui voulaient partir, conduisant à une part de marché « substantielle » pour l’entreprise. Ces coûts comprennent le coût d’achat d’un nouveau smartphone, la perte d’accès à des applications telles que iMessage, le transfert de données et d’applications, l’apprentissage de l’utilisation d’un nouveau système d’exploitation, la perte d’accès aux données dans les applications, le rachat de les applications et le contenu intégré aux applications, le remplacement d’accessoires et de périphériques spécifiques, la perte d’accès aux services partagés à domicile et l’intégration avec d’autres appareils Apple. En substance, il affirme que passer de l’iPhone à un autre appareil est si difficile qu’Apple peut traiter ses utilisateurs comme s’ils n’avaient pas d’autres options.

Evans a également déclaré que s’il existe certaines contraintes sur la distribution des applications iOS, telles que la distribution sur des appareils autres que les smartphones, la distribution sur Android et la distribution alternative sur iOS, celles-ci n’étaient pas suffisantes pour limiter le pouvoir de marché d’iOS. » J’ai conclu que sans restrictions, il y aurait plus de magasins d’applications alternatifs, comme nous le voyons dans d’autres environnements, et que les développeurs utiliseraient davantage la distribution directe pour mettre les applications entre les mains des consommateurs « .

Pour l’expert, Apple a le monopole car elle a une part de marché élevée, des barrières à l’entrée, des marges bénéficiaires élevées et persistantes et des prix stables. Cela entraîne une innovation plus lente et des commissions plus élevées. Il a également souligné les déclarations du regretté fondateur et PDG d’Apple, Steve Jobs, qui a déclaré un jour qu’Apple n’avait pas l’intention de gagner de l’argent avec l’App Store.